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Не без допомоги Януковича. Українська співачка зізналась, як заробила на квартиру у 18 років

П'ятниця 17 листопада 2023 16:38
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Не без допомоги Януковича. Українська співачка зізналась, як заробила на квартиру у 18 років Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Міла Нітіч зізналась, що завдяки передвиборчій кампанії Віктора Януковича вона придбала квартиру в Ірпені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Як Міла Нітіч заробила на квартиру

У 2009 році артистка була учасницею восьмого міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля".

Звідти вона повернулася з призом від Алли Пугачової "Золота Алла" - 50 тисячами доларів.

Не без допомоги Януковича. Українська співачка зізналась, як заробила на квартиру у 18 років

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Згодом співачка взяла участь у передвиборчій кампанії Віктора Януковича.

"У 2009 році, коли ми повернулися з "Нової хвилі", ми отримали приз від Алли Борисівни - 50 тисяч доларів. І після цього у нас була передвиборча кампанія. Тоді ми співали за Віктора Януковича. Я не буду це приховувати. Чого боятися це говорити, якщо це був 2009 рік", - зізналася зірка.

Також Міла отримала соціальне житло у рідному Хмельницькому, гроші на яке їй дав тогочасний музичний продюсер співачки Володимир Бебешко. На той момент Нітіч було 18 років.

Не без допомоги Януковича. Українська співачка зізналась, як заробила на квартиру у 18 років

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Тривалий час там проживав тато з родиною, але врешті знаменитість прийняла рішення продати квартиру.

"У цій квартирі десь до 19-го року жив мій тато з сім'єю, а потім я прийняла рішення, що я хочу своє житло. Оскільки я на той момент прожила вже дев'ять років у Києві, а у мене нічого свого не було. І ми були на грані розриву з Володимиром Володимировичем (Бебешко - прим. ред.). Я продаю ту квартиру й роблю перший внесок у квартиру в Ірпені", - додала артистка.

Однак і її вона продала навесні 2023 року. За оселю, яка дивом зберіглася після ракетних ударів РФ, Міла отримала 88 тисяч доларів.

Не без допомоги Януковича. Українська співачка зізналась, як заробила на квартиру у 18 років

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Ці кошти виконавиця планує вкласти у розвиток сольної співочої кар'єри та власного бренду одягу.

"Я до останнього тягнула, я себе вмовляла. Я виставила її на продаж із важким серцем. 93 квадрати без ремонту продала за 88 тисяч доларів. Я повинна була приймати рішення швидко. Зараз я могла б дорожче продати. Зараз для мене той період, коли мені потрібно почати заходити в проєкт, робити пісні. Реанімувати і зробити ребрендинг, з’явитися в медіапросторі", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, раніше Міла Нітіч розповідала, що потрапила у ДТП.

Також вона шокувала зізнанням про токсичні стосунки з бізнесменом-алкоголіком.

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