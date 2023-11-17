Не без помощи Януковича. Украинская певица призналась, как заработала на квартиру в 18 лет

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для YouTube-канала Алины Доротюк.

Как Мила Нитич заработала на квартиру

В 2009 году артистка была участницей восьмого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".

Оттуда она вернулась с призом от Аллы Пугачевой "Золотая Алла" - 50 тысячами долларов.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Впоследствии певица приняла участие в предвыборной кампании Виктора Януковича.

"В 2009 году, когда мы вернулись с "Новой волны", мы получили приз от Аллы Борисовны - 50 тысяч долларов. И после этого у нас была предвыборная кампания. Тогда мы пели за Виктора Януковича. Я не буду это скрывать. Чего бояться это говорить, если это был 2009 год", - призналась звезда.

Также Мила получила социальное жилье в родном Хмельницком, деньги на которое ей дал тогдашний музыкальный продюсер певицы Владимир Бебешко. На тот момент Нитич было 18 лет.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Долгое время там жил папа с семьей, но в результате знаменитость приняла решение продать квартиру.

"В этой квартире где-то до 19 года жил мой папа с семьей, а потом я приняла решение, что я хочу свое жилье. Поскольку я на тот момент прожила уже девять лет в Киеве, а у меня ничего своего не было. И мы были на грани разрыва с Владимиром Владимировичем (Бебешко - прим. ред.). Я продаю эту квартиру и делаю первый вклад в квартиру в Ирпене", - добавила артистка.

Однако и ее она продала весной 2023 года. За дом, который чудом сохранился после ракетных ударов РФ, Мила получила 88 тысяч долларов.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Эти средства исполнительница планирует вложить в развитие сольной певческой карьеры и собственного бренда одежды.

"Я до последнего тянула, я себя уговаривала. Я выставила ее на продажу с тяжелым сердцем. 93 квадрата без ремонта продала за 88 тысяч долларов. Я должна была принимать решение быстро. Сейчас я могла бы дороже продать. Сейчас для меня тот период, когда мне нужно начать заходить в проект, делать песни. Реанимировать и сделать ребрендинг, появиться в медиапространстве", - подытожила звезда.