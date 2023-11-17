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Не без помощи Януковича. Украинская певица призналась, как заработала на квартиру в 18 лет

Пятница 17 ноября 2023 16:38
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Не без помощи Януковича. Украинская певица призналась, как заработала на квартиру в 18 лет Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Мила Нитич призналась, что благодаря предвыборной кампании Виктора Януковича она приобрела квартиру в Ирпене.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для YouTube-канала Алины Доротюк.

Как Мила Нитич заработала на квартиру

В 2009 году артистка была участницей восьмого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".

Оттуда она вернулась с призом от Аллы Пугачевой "Золотая Алла" - 50 тысячами долларов.

Не без помощи Януковича. Украинская певица призналась, как заработала на квартиру в 18 лет

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Впоследствии певица приняла участие в предвыборной кампании Виктора Януковича.

"В 2009 году, когда мы вернулись с "Новой волны", мы получили приз от Аллы Борисовны - 50 тысяч долларов. И после этого у нас была предвыборная кампания. Тогда мы пели за Виктора Януковича. Я не буду это скрывать. Чего бояться это говорить, если это был 2009 год", - призналась звезда.

Также Мила получила социальное жилье в родном Хмельницком, деньги на которое ей дал тогдашний музыкальный продюсер певицы Владимир Бебешко. На тот момент Нитич было 18 лет.

Не без помощи Януковича. Украинская певица призналась, как заработала на квартиру в 18 лет

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Долгое время там жил папа с семьей, но в результате знаменитость приняла решение продать квартиру.

"В этой квартире где-то до 19 года жил мой папа с семьей, а потом я приняла решение, что я хочу свое жилье. Поскольку я на тот момент прожила уже девять лет в Киеве, а у меня ничего своего не было. И мы были на грани разрыва с Владимиром Владимировичем (Бебешко - прим. ред.). Я продаю эту квартиру и делаю первый вклад в квартиру в Ирпене", - добавила артистка.

Однако и ее она продала весной 2023 года. За дом, который чудом сохранился после ракетных ударов РФ, Мила получила 88 тысяч долларов.

Не без помощи Януковича. Украинская певица призналась, как заработала на квартиру в 18 лет

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Эти средства исполнительница планирует вложить в развитие сольной певческой карьеры и собственного бренда одежды.

"Я до последнего тянула, я себя уговаривала. Я выставила ее на продажу с тяжелым сердцем. 93 квадрата без ремонта продала за 88 тысяч долларов. Я должна была принимать решение быстро. Сейчас я могла бы дороже продать. Сейчас для меня тот период, когда мне нужно начать заходить в проект, делать песни. Реанимировать и сделать ребрендинг, появиться в медиапространстве", - подытожила звезда.

Напомним, ранее Мила Нитич рассказывала, что попала в ДТП.

Также она шокировала признанием о токсичных отношениях с бизнесменом-алкоголиком.

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