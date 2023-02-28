Допомога для сімей загиблих військових: скільки виплачують та як її отримувати

У лютому минулого року Кабмін ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців у розмірі 15 000 000 гривень. У лютому 2023 року сталися деякі зміни.
Хто зможе отримати одноразову грошову допомогу, розповідають на сторінці "Юридична сотня" у Facebook.
"1 лютого 2023 року були зареєстровані накази, які стосуються змін у виплаті ОГД (одноразова грошова допомога) у разі загибелі військовослужбовців ДПСУ (прикордонна служба) та НГУ (Національна гвардія України). Ті самі зміни стосуються і військовослужбовців ЗСУ.
Допомога виплачується, якщо:
Виплата повинна бути здійснена не пізніше ніж через один рік після поранення/травми чи іншого ушкодження.
Отримати грошову одноразову допомогу можуть:
Разом з тим на допомогу не можуть розраховувати особи, які:
Насамперед важливо знати, що якщо особа, яка безпосередньо має право на ОГД, не оформлює це протягом 3 років, виплата розподіляється між іншими особами, які також мають на це право.
Сім'ю загиблого військового повинен повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) або військова частина. Один із цих органів видає свідоцтво про смерть. Це перший необхідний документ.
Командир військової частини загиблого протягом 10 днів повинен передати родичам такі документи:
Щоб отримати виплату, необхідно звернутися з заявою до ТЦК та СП або уповноваженого підрозділу іншого силового відомства. При цьому до заяви потрібно додати:
Відбулися певні зміни у порядку видачі цих виплат. На першому етапі сім'я загиблого отримує 1/5 суми, а решту держава виплачує щомісячно частками впродовж наступних 40 місяців.
"Тобто на першому етапі - 3 000 000, надалі 300 000 грн на місяць (пропорційно за кількістю членів сім'ї загиблого)", - пишуть фахівці.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо ВПО не отримують соціальних виплат.
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