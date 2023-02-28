Помощь для семей погибших военных: сколько выплачивают и как ее получать

В феврале прошлого года Кабмин принял решение о выплате одноразового пособия семьям погибших военнослужащих в размере 15 000 000 гривен. В феврале 2023 года произошли некоторые изменения.
Кто сможет получить единовременную денежную помощь, рассказывают на странице "Юридическая сотня" в Facebook.
1 февраля 2023 года были зарегистрированы приказы, касающиеся изменений в выплате ОДП (единоразовая денежная помощь) в случае гибели военнослужащих ГПСУ (пограничная служба) и НГУ (Национальная гвардия Украины). Те же изменения касаются и военнослужащих ВСУ.
Помощь выплачивается, если:
Выплата должна быть произведена не позднее одного года после ранения/травмы или другого повреждения.
Получить денежную единовременную помощь могут:
Вместе с тем на помощь не могут рассчитывать лица, которые:
Прежде всего важно знать, что если лицо, непосредственно имеющее право на ОДП, не оформляет это в течение 3 лет, выплата распределяется между другими лицами, также имеющими на это право.
Семью погибшего военного должен уведомить территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) или воинскую часть. Один из этих органов выдает свидетельство смерти. Это первый необходимый документ.
Командир воинской части погибшего в течение 10 дней должен передать родственникам следующие документы:
Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с заявлением в ТЦК и СП или уполномоченное подразделение другого силового ведомства. При этом к заявлению следует добавить:
Произошли некоторые изменения в порядке выдачи этих выплат. На первом этапе семья погибшего получает 1/5 суммы, а остальное государство выплачивает ежемесячно на протяжении следующих 40 месяцев.
"То есть на первом этапе - 3 000 000, в дальнейшем 300 000 грн в месяц (пропорционально по количеству членов семьи погибшего)", - пишут специалисты.
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