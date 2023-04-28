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Допомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандал

Тіна Кароль втрапила в скандал із новим кліпом (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

28 квітня, сьогодні, популярна українська співачка Тіна Кароль випустила кліп на новий трек "Honey & Мед". Проте не встигло відео набрати переглядів, як довкола нього розгорівся гучний скандал. Він полягає в тому, що до створення відео нібито доклали руку росіяни.

Детальніше про можливу співпрацю Тіни Кароль з росіянами - нижче у матеріалі Styler.

Подробиці гучного скандалу

В анонсі нового кліпу на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль відмітила всю команду, троє членів якої виявилися росіянами з Тюмені. Співачка звернулася до американської компанії, на яку працюють громадяни країни-агресора.

Один із них емігрував до США, а двоє - залишаються у Росії.

Скриншоти: Культурна прачечна

Варто додати, що засновником цієї компанії є українець Генрі Ліпатов, який власне й зрежисував кліп на новий трек поп-діви. Крім української співачки, компанія Ліпатова знімала кліпи для Дженіфер Лопес, Eminen, Linkin Park тощо.

Згодом Тіна Кроль відредагувала свій допис, видаливши громадян Росії з нього. Тепер він має такий вигляд:

А сама записала відеозвернення, де пояснила, що про присутність у команді росіян не знала.

"Над кліпом працює команда, до якої у мене залученості, як в артиста, взагалі немає. Всіх цих людей я не знаю і ніколи з ними не дотична. Дякую всім, хто показав мені сьогодні, що люди, які були дотичні до цієї роботи через компанію Beverly.films, виявились чи з російським громадянством, чи як… зараз я розбиратимуся. Мені так само неприємно", - сказала у відео Кароль.

Крім того, вона наголосила, що на культурному фронті України перебуває з 2014 року.

Раніше ми розповідали, чому Христина Соловій критикує творчість Тіни Кароль.

А ще писали, до яких скандалів доходила співпраця Тіни Кароль з Ігорем Кондратюком.

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