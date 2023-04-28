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Помогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандал

Тина Кароль попала в скандал с новым клипом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

28 апреля, сегодня популярная украинская певица Тина Кароль выпустила клип на новый трек "Honey & Мед". Однако не успело видео набрать просмотров, как вокруг него разгорелся громкий скандал. Он заключается в том, что к созданию видео якобы приложили руку россияне.

Подробнее о возможном сотрудничестве Тины Кароль с россиянами - ниже в материале Styler.

Подробности громкого скандала

В анонсе нового клипа на своей странице в Instagram Тина Кароль отметила всю команду, трое членов которой оказались россиянами из Тюмени. Певица обратилась в американскую компанию, на которую работают граждане страны-агрессора.

Один из них эмигрировал в США, а двое - остаются в России.

Скриншоты: Культурна прачечна

Стоит добавить, что основателем этой компании является украинец Генри Липатов, который и срежиссировал клип на новый трек поп-дивы. Кроме украинской певицы, компания Липатова снимала клипы для Дженнифер Лопес, Eminen, Linkin Park и т.д.

Впоследствии Тина Кроль отредактировала свое сообщение, удалив граждан России из него. Теперь оно выглядит так:

Сама же записала видеообращение, где объяснила, что о присутствии в команде россиян не знала.

"Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности, как у артиста, вообще нет. Всех этих людей я не знаю и никогда с ними не причастна. Спасибо всем, кто показал мне сегодня, что люди, которые были причастны к этой работе из-за компанию Beverly.films, оказались или с российским гражданством, или как… сейчас я буду разбираться. Мне так же неприятно", - сказала Кароль.

Кроме того, она отметила, что на культурном фронте Украины находится с 2014 года.

Раньше мы рассказывали, почему Кристина Соловий критикует творчество Тины Кароль.

А еще писали, до каких скандалов доходило сотрудничество Тины Кароль с Игорем Кондратюком.

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