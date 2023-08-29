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Помогает при гипертонии и улучшает зрение: вот какой осенний продукт необходимо есть всем

Вторник 29 августа 2023 17:01
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Помогает при гипертонии и улучшает зрение: вот какой осенний продукт необходимо есть всем Чем полезна тыква (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Польза тыквы для здоровья очень большая. Но о настоящей ценности плодов и тыквенных семян не всегда знают даже опытные огородники.

Об этом сообщили в медицинском сообществе "zdorovishirazom" в Instagram.

Чем полезна тыква

Улучшает зрение

В тыкве много бета-каротина, который улучшает здоровье глаз и предотвращает возникновение катаракты.

Обогащен антиоксидантами

Альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин в составе тыквы защищают клетки от повреждений свободными радикалами и замедляют процессы старения.

Поддержка для иммунитета

Комплекс витаминов А, С, Е и фолиевая кислота, которыми наделена тыква, стимулируют иммунные клетки работать более эффективно и помогают бороться с инфекциями.

Залог хорошего пищеварения

Тыква имеет высокое содержание клетчатки, что нормализует работу кишечника и улучшает пищеварение.

Помогает при гипертонии

Тыква также содержит высокую концентрацию калия, способствующего снижению артериального давления.

Отсутствие крахмала, холестерина и трансжиров - причина, по которой тыква идеально подходит для худеющих людей. Калорийность - 22 ккал на 100 г. Также он показан людям с повышенным давлением, поскольку укрепляет стенки сосудов.

Основные противопоказания

Тыква противопоказана людям, у которых наблюдаются:

  • заболевание желудочно-кишечного тракта
  • воспалительные процессы в области печени и почек
  • камни в желчном пузыре и почках
  • сахарный диабет

Польза тыквенных семян

В тыквенных семенах содержится марганец, медь, магний, цинк, железо, растительный белок, витамины А и Е. Они являются хорошим источником микроэлементов при однообразном рационе.

Витамины А и Е в составе семян полезны для здоровья кожи и ногтей. Микроэлементы в их составе нормализуют сон, поддерживают иммунитет, улучшают работу сердца.

Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если ежедневно есть семечки тыквы.

Также мы писали, какой молочный продукт признан самым полезным и почему его следует употреблять каждый день.

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