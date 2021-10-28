Дополнительные анализы перед вакцинацией: в Минздраве дали разъяснение

Он объяснил, что во всех пунктах вакцинации находятся обученные работники, которые проводят медицинское освидетельствование человека перед прививкой. Они спрашивают о наличии хронических заболеваний, противопоказаниях, выясняют состояние здоровья на момент получения прививки и могут быстро и квалифицировано не только провести вакцинацию, но и оказать первую помощь.

Перед проведением вакцинации не рекомендуется делать никаких дополнительных анализов.

"Не нужно сдавать кровь ни на определение антител, ни каких-либо дополнительных маркеров. Это не рекомендовано, потому что вакцина может применяться даже у тех людей, которые переболели в течение максимум трех месяцев после завершения основной болезни. Поэтому эти моменты достаточно важны", - подчеркнул Игорь Кузин.

Он добавил, что все бригады вакцинации используют принципы и правила инфекционного контроля при введении прививок.

"Инфекционный контроль - это недопущение инфекций в месте оказания медицинской помощи или тех или иных медицинских манипуляций. Так вот, каждый пункт прививки или мобильная бригада соблюдает правила и принципы инфекционного контроля, чтобы исключить факт инфицирования во время проведения этих манипуляций. Даже несмотря на то, что могут применяться альтернативные методы вакцинации, такие как в "Укрпочте" или на определенных выездных сессиях, или даже на какой-то автотрассе. В этом случае есть определенные рекомендации по инфекционному контролю", - объяснил заместитель министра.