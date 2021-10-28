Додаткові аналізи перед вакцинацією: у МОЗ дали роз'яснення

Він пояснив, що у всіх пунктах вакцинації перебувають навчені працівники, які проводять медичний огляд людини перед щепленням. Вони запитують про наявність хронічних захворювань, протипоказання, з'ясовують стан здоров'я на момент отримання щеплення і можуть швидко і кваліфіковано не тільки провести вакцинацію, а й надати першу допомогу.

Перед проведенням вакцинації не рекомендується робити ніяких додаткових аналізів.

"Не потрібно здавати кров ні на визначення антитіл, ні будь-яких додаткових маркерів. Це не рекомендовано, тому що вакцина може застосовуватися навіть у тих людей, які перехворіли протягом максимум трьох місяців після завершення основної хвороби. Тому ці моменти досить важливі", - підкреслив Ігор Кузін.

Він додав, що всі бригади вакцинації використовують принципи та правила інфекційного контролю при введенні щеплень.

"Інфекційний контроль - це недопущення інфекцій у місці надання медичної допомоги або тих чи інших медичних маніпуляцій. Так ось, кожен пункт щеплення або мобільна бригада дотримується правил і принципів інфекційного контролю, щоб виключити факт інфікування під час проведення цих маніпуляцій. Навіть попри на те, що можуть застосовуватися альтернативні методи вакцинації, такі як в "Укрпошті" або на певних виїзних сесіях, або навіть на якійсь автотрасі. У цьому випадку є певні рекомендації щодо інфекційного контролю", - пояснив заступник міністра.