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Будет ли в Украине принудительная вакцинация: Шмыгаль сделал заявление

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Краматорск, Среда 27 октября 2021 22:51
Будет ли в Украине принудительная вакцинация: Шмыгаль сделал заявление Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине на фоне введения обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий под угрозой отстранения от работы такие прививки все равно остаются добровольными. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает, что в принудительном порядке проводить их не будут.

Об этом 27 октября чиновник заявил на брифинге в Краматорске.

Глава Кабмина призвал граждан вакцинироваться и отметил, что от этого зависит возможность полного снятия карантинных ограничений в стране - отмена эпидзапретов и правил может быть, если 70% населения будут привиты.

По подсчетам Шмыгаля, такие планы удастся реализовать, если каждую неделю будут прививаться минимум 1,5 миллиона украинцев.

"Как минимум, первой дозой", - добавил премьер.

В целом же темпы вакцинации в стране чиновник назвал хорошими.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - акцентировал внимание Шмыгаль.

Также он сообщил, что до конца 2021 года ожидается поставка в Украину еще 13 миллионов доз вакцины Pfizer.

Премьер добавил, что правительство не хочет вводить в Украине тотальный карантин и локдаун, так как это негативно отразиться на экономике, которая "набирает обороты".

Видео: Шмыгаль высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Украине

Напомним, что в Украине медицинские работники не попали в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19.

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