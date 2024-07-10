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Бред Пітт майже не відвідує своїх дітей і засмучений через рішення доньки відмовитися від його прізвища

Середа 10 липня 2024 16:17
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Бред Пітт майже не відвідує своїх дітей і засмучений через рішення доньки відмовитися від його прізвища Бред Пітт із дітьми (фото: GettyImages)
Автор: Катерина Зелінська

Нещодавно стало відомо, що старша дочка актора, Шайло, вирішила відмовитись від прізвища батька. За місяць після заяви доньки інсайдери повідомили, що стосунки Бреда і його старших дітей лишаються складними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання DailyMail.

Як зазначає інсайдер, актор майже перестав спілкуватися зі старшими дітьми від браку з Анджеліною Джолі. Джерело запевняє, що останні місяці комунікація Пітта обмежена через щільний графік зйомок.

Актор нині знаходиться в Європі на виробництві нового фільму про перегони "F1", а Анджеліна проживає в Лос-Анджелесі з їхніми молодшими дітьми.

Бред Пітт майже не відвідує своїх дітей і засмучений через рішення доньки відмовитися від його прізвищаБред Пітт (фото: GettyImages)

Також інсайдер поділився, що угода про опіку передбачає право на побачення з двома неповнолітніми дітьми. Тож Пітт практично не бачиться зі своїми чотирма дорослими дітьми та контактує лише з молодшими.

"В Анджеліни діти більшу частину часу, але за їхньою домовленістю він відвідує молодших дітей", - додав інсайдер.

Раніше повідомлялось, що володар "Оскара" засмучений через заяву старшої доньки відмовитися від його прізвища.

"Він ніколи не був таким щасливим, як тоді, коли вона народилася. Він завжди хотів дочку", - пояснює джерело.

Бред Пітт майже не відвідує своїх дітей і засмучений через рішення доньки відмовитися від його прізвища

Анджеліна Джолі та донька Шайло (фото: GettyImages)

Що відомо про стосунки актора з молодшою донькою

Нагадаємо, що колишнє подружжя має 6 дітей. Трьом з яких Бред є біологічним батьком, а ще трьом - названим. А також, раніше повідомлялось, що молодша донька актора, Вівʼєн, теж відкидала прізвище свого батька. Дівчинка зробила це на проєкті бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", записавшись у список команди як "Вівʼєн Джолі".

Бред Пітт майже не відвідує своїх дітей і засмучений через рішення доньки відмовитися від його прізвищаАнджеліна Джолі із донькою Вівʼєн (фото: GettyImages)

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