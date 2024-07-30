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Дочери Джоли и Питта не удалось отказаться от фамилии отца. И вот почему

Вторник 30 июля 2024 11:00
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Дочери Джоли и Питта не удалось отказаться от фамилии отца. И вот почему Анджелина Джоли и дочь Шайло (фото: GettyImages)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло пытается отказаться от фамилии отца. Однако ее первая попытка оказалась неудачной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People.

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Так, в документы, подготовленные юристами, закралась канцелярская ошибка.

Суд постановил перенести слушания, чтобы юристы устранили неточности.

"Каждый, кто подает запрос на смену имени, должен пройти проверку биографических данных в суде, и из-за канцелярской ошибки слушания дела Шайло было перенесено на новую дату", - сказал представитель Шайло журналистам People.

Напомним, девушка хочет сменить свое имя с "Шайло Нувель Джоли-Питт" на "Шайло Нувель Джоли".

Дочери Джоли и Питта не удалось отказаться от фамилии отца. И вот почему

Брэд Питт с детьми (фото: GettyImages)

Соответствующее заявление она подала на свой 18-й день рождения в мае. Шайло самостоятельно наняла и оплатила адвоката. Это решение огорчило Брэда Питта, но он не может его изменить.

Остальные дети также избегают использования фамилии отца. Например, Вивьен сократила его на афише спектакля "Аутсайдеры", который она продюсирует вместе с матерью, а Захара не использовала "Питт" во время посвящения в женское сообщество колледжа.

Дочери Джоли и Питта не удалось отказаться от фамилии отца. И вот почему

Брэд Питт (фото: GettyImages)

Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году. Роман пары начался на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, а в 2014-м они сыграли свадьбу во Франции.

У бывших супругов шестеро детей, трое из которых приемные: 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое - биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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Анджелина Джоли Брэд Питт Дети Звёзды
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