Донька Шварценеггера стала мамою утретє: відомі стать та ім’я дитини

Арнольд Шварценеггер утретє став дідусем

Радісною звісткою Кетрін та її обранець, актор Кріс Пратт, поділилися у соцмережах. У блозі вони виклали допис, у якому розповіли, що стали батьками хлопчика. Малюка пара назвала Фордом Фіцджеральдом, а також він отримав подвійне прізвище - Шварценеггер-Пратт.

Тепер уже багатодітна матуся, і її новонароджений синочок почуваються добре. Старші діти пари у захваті від того, що тепер у них є братик.

"Ми дуже раді повідомити про народження нашого сина, Форда Фіцджеральда Шварценеггера Пратта. Мама і дитина почуваються добре, а брати і сестри Форда в захваті від його появи", - написали Кетрін і Кріс.

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт стали батьками утретє (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Що відомо про їхні стосунки

З Крісом Кетрін почала зустрічатися з у 2018 році, а вже наступного року вони зіграли весілля. Їхня перша дитина, донька Лайла, з'явилася на світ у серпні 2020 року. У травні 2022 року вони стали батьками вдруге - у них народилася донька Еліос.

Також нагадаємо, що Кетрін з'явилася у шлюбі Арнольда Шварценеггера з журналісткою Марією Шрайвер. Окрім Кетрін, вони стали батьками ще трьох дітей: доньки Крістіни, яка з'явилася на світ у 1991 році, сина Патріка, який народився у 1993 році, та ще одного сина, Крістофера, який народився у 1997 році.

Кетрін показувала родинні фото з батьком і чоловіком (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Разом із рідними Шварценеггер мешкає у Брентвуді, в будинку площею 11 тисяч квадратних футів. Щонеділі сім'я відвідує богослужіння в католицькій церкві Святої Моніки.

Шрайвер раніше коментувала роль свого обранця у вихованні їхніх дітей.

"Він виховує їх в основному вранці. Будить о шостій годині (за винятком Крістофера, звичайно). Потім ганяє футбольним полем, а опісля примушує обливатися крижаною водою… ", - казала Марія у минулому.