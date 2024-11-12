Дочь Шварценеггера стала мамой в третий раз: известно имя и пол ребенка

Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой

Радостным известием Кэтрин и его избранник, актер Крис Пратт, поделились в соцсетях. В блоге они выложили пост, в котором рассказали, что стали родителями мальчика. Малыша пара назвала Фордом Фицджеральдом, а также он получил двойную фамилию - Шварценеггер-Пратт.

Теперь уже многодетная мамочка, и ее новорожденный сыночек чувствуют себя хорошо. Старшие дети пары в восторге от того, что теперь у них есть братик.

"Мы очень рады сообщить о рождении нашего сына, Форда Фицджеральда Шварценеггера Пратта. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а братья и сестры Форда в восторге от его появления", - написали Кэтрин и Крис.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт стали родителями в третий раз (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Что известно об их отношениях

С Крисом Кэтрин начала встречаться с в 2018 году, а уже в следующем году они сыграли свадьбу. Их первый ребенок, дочь Лайла, появился на свет в августе 2020 года. В мае 2022 года они стали родителями во второй раз - у них родилась дочь Элиос.

Также напомним, что Кэтрин появилась в браке Арнольда Шварценеггера с журналисткой Марией Шрайвер. Кроме Кэтрин, они стали родителями еще троих детей: дочери Кристины, появившейся на свет в 1991 году, сына Патрика, родившегося в 1993 году, и еще одного сына, Кристофера, родившегося в 1997 году.

Кэтрин показывала семейные фото с отцом и мужем (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Вместе с родными Шварценеггер проживает в Брентвуде, в доме площадью 11 тысяч квадратных футов. Еженедельно семья посещает богослужение в католической церкви Святой Моники.

Шрайвер ранее комментировала роль своего избранника в воспитании их детей.

"Он воспитывает их в основном утром. Будит в шесть часов (за исключением Кристофера, конечно). Затем гоняет по футбольному полю, а после заставляет обливаться ледяной водой…", - говорила Мария в прошлом.