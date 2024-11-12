Брітні Спірс помирилася з сином після років розлуки: що кажуть інсайдери

Брітні Спірс воз'єдналася зі своїм сином Джейденом Джеймсом Федерлайном. Після багатьох років розлуки їй нарешті вдалося провести разом з ним спільний час.

Брітні помирилася з сином

18-річний хлопець повернувся до Каліфорнії, де мешкає його мати. Це сталося після його переїзду на Гаваї, разом із братом Шоном Престоном Федерлайном та їхнім батьком Кевіном Федерлайном у минулому році. Поки що залишається незрозумілим, чи залишиться Джейден зі Спірс у її особняку, вартість якого складає майже 7,5 млн доларів, але відомо, що 19-річний Престон проживає в штаті Алоха.

"Брітні у захваті від того, що її дитина повернулася. Все зараз рухається в тому напрямку, в якому потрібно", - каже інсайдер.

Примирення сталося через шість місяців після того, як з'явилася новина про те, що він і Престон зателефонували співачці на День матері. Адвокат Кевіна, Марк Вінсент Каплан, говорив, що "цей знак є хорошим для їхніх стосунків".

"Очевидно, що примирення є складним процесом, який може зайняти деякий час", - сказав Каплан, додавши, що його клієнт, Кевін Федерлайн, "підтримує стосунки хлопців із їхньою матір'ю".

Брітні Спірс зі своїми синами (фото: instagram.com/britneyspears)

46-річний Кевін перевіз синів та інших своїх дітей на Гаваї в серпні минулого року. Це сталося після того, як його нинішня обраниця, Вікторія Прінс, влаштувалася тренером з волейболу в Гавайський університет, її альма-матер. Спірс погодилася на переїзд, але не бачила підлітків до їхнього від'їзду, оскільки вона не спілкувалася з ними тривалий час.

У рідкісних інтерв'ю, у вересні 2022 року, Джейден розповідав про непрості стосунки з матір'ю, яка була 13 років під опікою свого батька.

"Я на 100% вважаю, що це можна виправити, просто потрібно багато часу і зусиль. Я просто хочу, щоб вона одужала психічно. Коли їй стане краще, я дуже хочу побачити її знову", - говорив Джейден.

Також хлопець заявляв, що вони з Престоном мали конфлікт через часті оголені фотографії їхньої зіркової мами у мережі.

"Це майже так, ніби вона повинна публікувати щось в Instagram, аби привертати до себе увагу", - говорив Джейден.

Спірс часто публікує відверті фото у мережі (фото: instagram.com/britneyspears)

Щодо старшого брата, Джейден заявляв, що його мати "не приділяла Престону потрібної уваги та любові", через що він почував себе не дуже добре.

Тим не менше, Спірс присвятила свої мемуари "Жінка в мені" саме синам, де назвала їх "коханням всього свого життя". Книга вийшла у жовтні минулого року.