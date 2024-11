Зірка "Барбі" Марго Роббі вперше стала мамою

За інформацією видання, у знаменитості з'явився на світ син. Це сталося ще 17 жовтня.

Сім'я голлівудської зірки тримала новину про народження малюка у секреті.

"Марго Роббі народила першу дитину від чоловіка Тома Екерлі. Друзі та родичі пари тримають у таємниці новини про дитину - хлопчика, який народився 17 жовтня, - щоб захистити їхнє приватне життя", - йдеться в публікації.

Марго Роббі (фото: Кіноріум)

Повідомляється, що пологи у Роббі пройшли без ускладнень, вони почалися трохи раніше передбачуваного терміну.

Для родичів австралійської актриси це вже 12-й онук. Вони незабаром вилетять до Лос-Анджелеса, щоб подивитися на новонародженого хлопчика.

It has been reported that Margot Robbie has given birth to her first child a boy, with her husband Tom Ackerly. Congrats are in order! #MargotRobbie #TomAckerley pic.twitter.com/6DDJQViUqN