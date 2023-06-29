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Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)

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США, Четвер 29 червня 2023 10:23
Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото) Ольга Фреймут зі своєю донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Юлія Гаюк

Донька Ольги Фреймут Злата Мітчел наразі проживає у США. Їй 17 років, і вона веде активне соціальне життя.

Його частинкою вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Чим займається 17-річна Злата в США

Сторінка дівчини є досить популярною та нараховує майже 46 000 підписників. Фани поцікавилися в Злати, чим вона займається зараз у житті. У відповідь вона поділилася його частинкою.

"Вчуся, знімаю, працюю над портфоліо, танцюю, викладаю, сумую, знайомлюся, їжджу до Лос-Анджелеса, живу в школі, подорожую на канікулах", - написала Злата.

Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)

Скриншот: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, що Злата - це старша донька Ольги Фреймут. Вона народилася від британця Ніла Мітчелла, з яким ревізор мала роман ще в студентські роки в Лондоні. Однак стосунки з іноземцем не склалися, тому Ольга з донькою повернулися до України.

Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)

Донька Ольги Фреймут з подругами у Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

А де зараз сама Фреймут

Відомо, що Ольга Фреймут проживає у Лондоні з молодшими дітьми - семирічним сином Валерієм і шестирічною донькою Євдокією.

У соціальних мережах Фреймут не надто активна, проте проводить різні благодійні зустрічі та інформує світ про події в Україні.

За кордоном Фреймут працює у газеті Sunday Expres, де пише щотижневу колонку новини про Україну. Крім того, вона заснувала власне видавництво Snowdrop і школу сучасних манер.

Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)

Ольга Фреймут з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

Раніше ми розповідали, де зараз Ірина Білик і чим займається співачка.

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Сполучені Штати Америки Ольга Фреймут