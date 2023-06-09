Багато важливих справ. Стало відомо, де зараз Потап і чим він займається (відео)

Співак і продюсер Потап зараз перебуває в Україні, а не закордоном, як багато хто думає. За словами артиста, на батьківщині у нього багато важливих справ.

Зокрема, днями Олексій Потапенко разом з добровольчим батальйоном "Добробат", амбасадором якого він є, допомогли повернути житло жінці з Гостомеля: Надія Іванівна чудом залишилася в живих після того, як у її будинок прилетіло три російські ракети. Вона мешкає сама, її онук зараз служить в ЗСУ і боронить нашу державу.

Потап і "Добробат" допомагають українцям, які постраждали під час війни (фото: instagram.com/realpotap)

"Так хлопці тут трудились, рук не покладали, як же я їм вдячна за усе!" - зі сльозами на очах розповіла Надія Іванівна.

Також, по поверненні в Україну, співак відразу зустрівся з коханою дружиною Настею Каменських, у якої днями завершилась перша частина туру "Я - Україна", де на військові потреби було зібрано близько 750 тисяч гривень.

Тому у закоханих була можливість приділити час тільки один одному.

"Як будь-яка закохана пара, ми щасливі мати можливість приділити час та увагу виключно один одному. Коли ми разом, то увесь час проводимо разом - готуємо їжу, валяємось під ковдрою, обнімаємось, а вночі втрачаємо нервові клітини від ракетних обстрілів та тривог", - говорить Потап, розвінчуючи чутки про те, що Настя і Олексій розійшлися.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)