Дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается в США. А где мама? (фото)

Дочь Ольги Фреймут Злата Митчел проживает в США. Ей 17 лет, и она ведет активную социальную жизнь.

Ее частицей она поделилась на своей странице в Instagram .

Чем занимается 17-летняя Злата в США

Страница девушки довольно популярна и насчитывает почти 46 000 подписчиков. Фаны поинтересовались у Златы, чем она занимается сейчас в жизни. В ответ она поделилась ее частицей.

"Учусь, снимаю, работаю над портфолио, танцую, преподаю, скучаю, знакомлюсь, езжу в Лос-Анджелес, живу в школе, путешествую на каникулах", - написала Злата.

Скриншот: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, что Злата - это старшая дочь Ольги Фреймут. Она родилась от британца Нила Митчелла, с которым ревизор имела роман еще в студенческие годы в Лондоне. Однако отношения с иностранцем не сложились, поэтому Ольга с дочерью вернулись в Украину.

Дочь Ольги Фреймут с подругами в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

А где сейчас сама Фреймут

Известно, что Ольга Фреймут проживает в Лондоне с младшими детьми - семилетним сыном Валерием и шестилетней дочерью Евдокией.

В социальных сетях Фреймут не слишком активная, однако проводит разные благотворительные встречи и информирует мир о событиях в Украине.

За границей Фреймут работает в газете Sunday Expres, где пишет еженедельную колонку новости об Украине. Кроме того, она основала собственное издательство Snowdrop и школу современных манер.

Ольга Фреймут с детьми и мужем (фото: instagram.com/freimutolia)

Добавим также, что муж Ольги Фреймут - бывший генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко. По национальности он россиянин, однако переехал в Украину строить карьеру.

Именно при его "каденции" на украинском телевидении появились популярные российские сериалы, такие как "Папины дочки", "Воронины", "Счастливы вместе" и т. д.

В 2014 году "Новый канал" обвинили в пропаганде российского культурного продукта. Так, в разгар войны на Донбассе канал демонстрировал от 7,5 часов российского ТВ-продукта в день.

Сам Локотко обвинение в москвофильстве не комментировал, но с 2015 года начал менять политику своего канала и сконцентрировался на украинском продукте.

Впоследствии его должность занял Алексей Гладушевский, а затем Ольга Задорожная.