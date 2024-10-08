Донька Ніни Матвієнко зворушливо звернулася до мами у роковини її смерті

"Вже рік, як вас немає. Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я дізналася, що почалася війна. Спустошена і вичавлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю, що таке втрата, і знаю, що таке цінувати", - зазначила Тоня Матвієнко.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Співачка поділилася, що їй було складно ходити на цвинтар та брати участь у публічних заходах, оскільки люди постійно згадували її матір, а для неї це було дуже болісно. Довгий час вона не могла розлучитися і з речами покійної матері, які були всюди в домі.

Також вона поділилася останніми здобутками сім'ї.

"У нас все добре. Вас президент посмертно відзначив нагородою "Національна легенда України", а Нінусік заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проект, щаслива з Юрою. Арсен затіяв удома ремонт, вам би сподобалася ванна", - зазначила Тоня.

Співачка зазначила, що дуже сумує за мамою та обов'язково зробить концерт її пам'яті.

Ніна Матвієнко з донькою Тонею (Фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Смерть Ніни Матвієнко

Нагадаємо, народна артистка України померла у віці 75 років 8 жовтня 2023 року. Пізніше зять виконавиці Арсен Мірзоян назвав причину її смерті. В одному із інтерв'ю він заявив, що життя зірки забрала онкологія.

У Матвієнка залишилася донька Антоніна, сини Іван та Андрій, онуки Уляна та Ніна. Співачка була одружена з Петром Гончаром, з яким розійшлася після більш ніж 50 років спільного життя.

Ніна Матвієнко з донькою та онучками (Фото: instagram.com/tonya_matvienko)