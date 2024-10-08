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Дочь Нины Матвиенко трогательно обратилась к маме в годовщину ее смерти

Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня, 8 октября, исполняется год со дня смерти легендарной Нины Матвиенко. В связи с этим ее дочь, певица Тоня Матвиенко, опубликовала щемящий пост о покойной матери.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию знаменитости в Instagram.

"Уже год, как вас нет. Мое душевное состояние и шок можно было сравнить разве что с чувством, когда я узнала, что началась война. Опустошенная и выдавленная, как тряпка. Моя жизнь изменилась навсегда. Я знаю, что такое потеря, и знаю, что такое ценить", - отметила Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Певица поделилась, что ей было сложно ходить на кладбище и участвовать в публичных мероприятиях, так как люди постоянно вспоминали ее мать, а для нее это было очень болезненно. Долгое время она не могла расстаться и с вещами покойной матери, которые были повсюду в доме.

Также она поделилась последними достижениями семьи.

"У нас все хорошо. Вас президент посмертно отметил наградой "Национальная легенда Украины", а Нинусик спела впервые со мной на сцене. Ульяна основала свой проект, счастлива с Юрой. Арсен затеял дома ремонт, вам бы точно понравилась ванная", - отметила Тоня.

Певица отметила, что очень скучает по маме и обязательно сделает концерт ее памяти.

Нина Матвиенко с дочерью Тоней (Фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Смерть Нины Матвиенко

Напомним, народная артистка Украины умерла в возрасте 75 лет 8 октября 2023 года. Позже зять исполнительницы Арсен Мирзоян назвал причину ее смерти. В одном из интервью он заявил, что жизнь звезды забрала онкология.

У Матвиенко осталась дочь Антонина, сыновья Иван и Андрей, внучки Ульяна и Нина. Певица была в браке с Петром Гончаром, с которым разошлась после более чем 50 лет совместной жизни.

Нина Матвиенко с дочерью и внучками (Фото: instagram.com/tonya_matvienko)

 

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