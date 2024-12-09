Донька Ніни Матвієнко зізналася, що мама була проти її стосунків із Мірзояном

На запитання журналістки, чи був хтось із оточення співачки проти її стосунків із Мірзояном, Тоня Матвієнко зазначила, що і її подруги, і її мама відмовляли.

"Так, звичайно, були подружки і мама говорила: "Ти подумай багато разів, чи це тобі потрібно", - розповіла вона.

Також Тоня наголосила, що Ніна Матвієнко могла перекривлювати якогось кавалера доньки, показати, що щось не так.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"І я почала це в ньому бачити. І це мене так дратувало. І я не могла з ним більше зустрічатися", - з усмішкою згадала вона.

Щодо Мірзояна, то Ніна Матвієнко радила дочці добре подумати, бо в нього до цього вже була родина.

"Не подобалося те, що в нього вже була сім'я. Діти, сім'я, відповідальність. Що він не буде повністю фінансово тільки мені допомагати, що там ще є діти. Це в цілому складно", - підсумувала вона.

Що відомо про початок відносин Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Пара познайомилася у 2011 році на проєкті "Голос країни", де вони разом брали участь. Арсен Мірзоян одразу звернув увагу на Тоню. Проте дівчина не одразу відповіла йому взаємністю.

Між ними почалися дружні стосунки, вони всіляко підтримували один одного на проєкті. Коли він закінчився, доля весь час зводила їх.

Спочатку вони вирушили в загальний тур містами України, потім Мірзоян знявся у кліпі Тоні. Справа в тому, що кліпмейкер, який знімав для Матвієнко кліп, заявив, що хоче бачити у головній ролі Мірзояна.

Поступово вони почали зближуватися і закохалися. Однак Арсен на той момент був одружений і виховував із дружиною двох синів.

На те, щоб зрозуміти, чи справді це кохання, йому знадобилося приблизно рік .

На початку 2016 року у них народилася спільна дочка Ніна, а одружилася пара лише влітку 2017 року.

Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном (фото: instagram.com/tonya_matvienko)