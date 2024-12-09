Дочь Нины Матвиенко призналась, что мама была против ее отношений с Мирзояном

На вопрос журналистки, был ли кто-то из окружения певицы против ее отношений с Мирзояном, Тоня Матвиенко отметила, что и ее подруги, и ее мама отговаривали.

"Да, конечно, были подружки и мама говорила: "Ты подумай много раз, нужно ли тебе это", - рассказала она.

Также Тоня отметила, что Нина Матвиенко могла перекривить какого-то кавалера дочери, показать, что что-то не так.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"И я начала это в нем видеть. И это меня так раздражало. И я не могла с ним больше встречаться", - с улыбкой вспомнила она.

Что касается Мирзояна, то Нина Матвиенко советовала дочери хорошо подумать, так как у него до этого уже была семья.

"Не нравилось то, что у него уже была семья. Дети, семья, ответственность. Что он не будет полностью финансово только мне помогать, что там еще есть дети. Это в целом сложно", - подытожила она.

Что известно про начало отношений Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Пара познакомилась в 2011 году на проекте "Голос країни", где они вместе участвовали. Арсен Мирзоян сразу обратил внимание на Тоню. Однако девушка не сразу ответила ему взаимностью.

Между ними завязались дружеские отношения, они всячески поддерживали друг друга на проекте. Когда он закончился, судьба все время сводила их.

Сначала они отправились в общий тур по городам Украины, затем Мирзоян снялся в клипе Тони. Дело в том, что клипмейкер, который снимал для Матвиенко клип, заявил, что хочет видеть в главной роли Мирзояна.

Постепенно они начали сближаться и влюбились. Однако Арсен на тот момент был в браке и воспитывал с супругой двоих сыновей.

На то, чтобы понять, действительно ли это любовь, ему понадобилось около года.

В начале 2016 года у них родилась совместная дочь Нина, а поженилась пара лишь летом 2017 года.

Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном (фото: instagram.com/tonya_matvienko)