Донька Брюса Вілліса виходить заміж: що відомо про особисте життя 30-річної Талули

Донька Брюса Вілліса виходить заміж

Радісну звістку Талула оголосила у своїх соцмережах. Так, на сторінці вона оприлюднила серію фото, де можна побачити романтичні моменти освідчення.

Чоловік зробив доріжку із запалених свічок та пелюсток троянд і чекав кохану, стоячи на одному коліні. Артист подарував їй чималу обручку з коштовним камінням і донька знаменитого актора відповіла згодою.

Талула Вілліс та Джастін Ейсі одружуються (фото: instagram.com/buuski)

Що відомо про стосунки пари

З Джастіном Ейсі донька Вілліса почала зустрічатися після розриву зі своїм колишнім партнером. Нагадаємо, у 2022 році її екснаречений Діллон Басс відмінив весілля та пішов від дівчини, заявивши, що причиною є її проблеми зі здоров'ям. Талула, як відомо. в минулому боролася з різноманітними залежностями та анорексією, але поява Ейсі допомогла їй впоратися з негараздами та почати життя заново.

Талула Вілліс та Джастін Ейсі одружуються (фото: instagram.com/buuski)

Талула Вілліс та Джастін Ейсі одружуються (фото: instagram.com/buuski)

Що стосується батька 30-річної Талули, то Брюс Вілліс має невиліковну хворобу. Минулого року йому поставили діагноз лобово-скронева деменція. Перші симптоми захворювання почали з'являтися ще у 2022, проте остаточно були діагностовані лише у лютому 2023 року. У соцмережах рідні знаменитості інколи коментують його стан та показують, як нині виглядає зірка кіно.

Талула з'явилася у шлюбі Брюса Вілліса з акторкою Демі Мур (фото: Getty Images)