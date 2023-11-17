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Донька Брюса Вілліса показала зворушливі кадри з батьком: як зараз виглядає тяжкохворий актор (фото)

Брюс Вілліс з донькою (фото: instagram.com/buuski)
Автор: Іванна Пашкевич

Молодша донька голлівудських акторів Брюса Вілліса і Демі Мур Талула показала нові світлини зі своїм батьком, який страждає від лобно-скроневої деменції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 29-річної спадкоємиці знаменитості.

Як зараз виглядає Брюс Вілліс

Важкий недуг, який у "твердого горішка" діагностували півтора року тому, стрімко прогресує.

Брюс Вілліс (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Хвороба вже помітно позначається на когнітивних здібностях - у Брюса Вілліса знизилася здатність читати і майже відсутнє вміння говорити.

Проте ситуація могла б бути ще гіршою, якби не підтримка його нинішньої і колишньої дружин, п'ятьох доньок, і онука.

Днями одна з його спадкоємиць Талула розмістила у своєму блозі зворушливий допис, присвячений батькові.

Брюс Вілліс з донькою (фото: instagram.com/buuski)

"Чорт, сьогодні ці фотографії мають успіх. Ти - все моє чортове серце, і я так пишаюся тим, що я твоя Таллула Белль Брюс Вілліс", - підписала публікацію вона.

Скоріше за все, знімки свіжі, і для шанувальників вони стали джерелом розради.

Брюс Вілліс (фото: instagram.com/buuski)

Що пишуть фани

Вони під постом зазначають, що Брюс має щасливий вигляд і повністю усвідомлює, наскільки сильно його донька його любить.

  • Твій тато чудовий, і ти теж 
  • Ти - найлюблячіша донька
  • Дякуємо вашій родині за те, що поділилися історією Брюса. Мій вітчим, якого ми дуже любимо, почав проявляти ознаки ранньої стадії деменції/хвороби Альцгеймера, і наразі лікарі не зовсім впевнені, що це за хвороба, але завдяки історії Брюса ми відчуваємо себе краще через те, що нам доводиться мати справу з цим
  • Така горда дочка і батько

Брюс Вілліс з донькою (фото: instagram.com/buuski)

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів.

Також зірка культового серіалу "Щоденники вампіра" показала, як виглядає її новонароджене маля.

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