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Дочь Брюса Уиллиса показала трогательные кадры с отцом: как сейчас выглядит тяжелобольный актер (фото)

Брюс Уиллис с дочерью (фото: instagram.com/buuski)
Автор: Иванна Пашкевич

Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула показала новые фотографии со своим отцом, страдающим лобно-височной деменцией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 29-летней наследницы знаменитости.

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

Тяжелый недуг, который у "крепкого орешка" диагностировали полтора года назад, стремительно прогрессирует.

Брюс Уиллис (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Болезнь уже заметно сказывается на когнитивных способностях - у Брюса Уиллиса снизилась способность читать и почти отсутствует умение говорить.

Однако ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не поддержка его нынешней и бывшей жен, пятерых дочерей и внука.

На днях одна из его наследниц Талула разместила в своем блоге трогательный пост, посвященный отцу.

Брюс Уиллис с дочерью (фото: instagram.com/buuski)

"Черт, сегодня эти фотографии имеют успех. Ты - все мое чертово сердце, и я так горжусь тем, что я твоя Таллула Белль Брюс Уиллис", - подписала публикацию она.

Скорее всего, снимки свежие, и для поклонников они стали источником утешения.

Брюс Уиллис (фото: instagram.com/buuski)

Что пишут фаны

Они под постом отмечают, что Брюс выглядит счастливым и полностью осознает, насколько сильно его дочь его любит.

  • Твой отец замечательный, и ты тоже
  • Ты - самая любящая дочь
  • Спасибо вашей семье за то, что поделились историей Брюса. Мой отчим, которого мы очень любим, начал проявлять признаки ранней стадии деменции/болезни Альцгеймера, и врачи не совсем уверены, что это за болезнь, но благодаря истории Брюса мы чувствуем себя лучше из-за того, что нам приходится иметь дело с этим
  • Такая гордая дочь и отец

Брюс Уиллис с дочерью (фото: instagram.com/buuski)

Напомним, недавно мы писали, что украинская певица оказалась под капельницей из-за ошибки врачей.

Также звезда культового сериала "Дневники вампира" показала, как выглядит ее новорожденный малыш.

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Брюс Уиллисзвезды шоу-бизнесадеменция