Дочь Брюса Уиллиса показала трогательные кадры с отцом: как сейчас выглядит тяжелобольный актер (фото)

Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула показала новые фотографии со своим отцом, страдающим лобно-височной деменцией.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 29-летней наследницы знаменитости.
Тяжелый недуг, который у "крепкого орешка" диагностировали полтора года назад, стремительно прогрессирует.
Брюс Уиллис (фото: instagram.com/brucewillisbw)
Болезнь уже заметно сказывается на когнитивных способностях - у Брюса Уиллиса снизилась способность читать и почти отсутствует умение говорить.
Однако ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не поддержка его нынешней и бывшей жен, пятерых дочерей и внука.
На днях одна из его наследниц Талула разместила в своем блоге трогательный пост, посвященный отцу.
Брюс Уиллис с дочерью (фото: instagram.com/buuski)
"Черт, сегодня эти фотографии имеют успех. Ты - все мое чертово сердце, и я так горжусь тем, что я твоя Таллула Белль Брюс Уиллис", - подписала публикацию она.
Скорее всего, снимки свежие, и для поклонников они стали источником утешения.
Брюс Уиллис (фото: instagram.com/buuski)
Они под постом отмечают, что Брюс выглядит счастливым и полностью осознает, насколько сильно его дочь его любит.
Брюс Уиллис с дочерью (фото: instagram.com/buuski)
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