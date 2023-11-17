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Українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів

П'ятниця 17 листопада 2023 17:55
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Українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль, ледь не втратила голос через недбалість лікаря.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки.

Чому SWOIIA опинилася під крапельницею

За словами виконавиці, нещодавно вона відчула легкий нежить, який спровокував проблеми з голосом.

Українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів

SWOIIA ледь не втратила голос через лікарів (фото: instagram.com/swoiia)

Саме тому вона вирішила звернутись до лікаря, однак зовсім скоро пошкодувала про це.

Медики зробили SWOIIA процедуру очищення слизової, яка має назву "кукушка".

"Під час процедури лікар помилився і використав неправильний шприц, вливши мені в ніс дезинфікуючий розчин для інструментів замість промивного розчину. Тоді мені здалося, що щипання, яке я відчуваю - це норма. Але далі лікар зрозумів, що помилився і що щипання, яке я відчуваю - це опік моєї слизової. Мені відразу ввели дві протизапальні ампули, щоб зняти набряк. Я поїхала додому, але там мені стало ще гірше. Печіння таке, що мені хотілося зняти голову і покласти її в холодильник, тому викликали швидку", - розповіла вона.

Українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Знаменитість зазначила: якби розчин дійшов до голосових зв'язок, вона могла б залишитись без голосу до кінця життя.

"Поки я роблю все, щоб відновитися, і повернути всі рецептори в норму (поки не відчуваю ні смаків, ні запахів). А потім продовжу працювати над новою музикою, сподіваючись, що вона припаде вам до душі. Спасибі всім за підтримку і теплі слова", - підсумувала виконавиця.

Українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Нагадаємо, нещодавно MЕLOVIN повідомив про невиліковну хворобу.

Також Мірзоян назвав тяжку хворобу, від якої померла Ніна Матвієнко.

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