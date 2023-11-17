Українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів

Українська співачка SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль, ледь не втратила голос через недбалість лікаря.

Чому SWOIIA опинилася під крапельницею

За словами виконавиці, нещодавно вона відчула легкий нежить, який спровокував проблеми з голосом.

SWOIIA ледь не втратила голос через лікарів (фото: instagram.com/swoiia)

Саме тому вона вирішила звернутись до лікаря, однак зовсім скоро пошкодувала про це.

Медики зробили SWOIIA процедуру очищення слизової, яка має назву "кукушка".

"Під час процедури лікар помилився і використав неправильний шприц, вливши мені в ніс дезинфікуючий розчин для інструментів замість промивного розчину. Тоді мені здалося, що щипання, яке я відчуваю - це норма. Але далі лікар зрозумів, що помилився і що щипання, яке я відчуваю - це опік моєї слизової. Мені відразу ввели дві протизапальні ампули, щоб зняти набряк. Я поїхала додому, але там мені стало ще гірше. Печіння таке, що мені хотілося зняти голову і покласти її в холодильник, тому викликали швидку", - розповіла вона.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Знаменитість зазначила: якби розчин дійшов до голосових зв'язок, вона могла б залишитись без голосу до кінця життя.

"Поки я роблю все, щоб відновитися, і повернути всі рецептори в норму (поки не відчуваю ні смаків, ні запахів). А потім продовжу працювати над новою музикою, сподіваючись, що вона припаде вам до душі. Спасибі всім за підтримку і теплі слова", - підсумувала виконавиця.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)