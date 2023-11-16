Зірка культового серіалу "Щоденники вампіра" показала, як виглядає її новонароджене маля

Клер Голт стала мамою втретє і вже встигла показати, як виглядає її син та як з ним познайомилися старші діти.

Про те, який на вигляд малюк акторки та як пройшли пологи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram- сторінку зірки “Щоденників вампіра”.

Клер Голт показала обличчя новонародженої дитини

Днями 35-річна Клер поділилася чудовою новиною і показала миле фото з пологового будинку разом з коханим та з малюком, обличчя якого на перших фото не видно. У зірки серіалів "H2O: Просто додай води" та "Щоденники вампіра" народився хлопчик, якого назвали Форд.

Тепер Клер щаслива багатодітна матуся, яка ще відходить від пологів, але вже познайомила малюка зі старшим братом Джеймсом, якому нині 4 роки. Та з сестрою Ель Медлін, якій 3 рочки.

Звісно, кілька днів після пологів акторці з сином довелося полежати у лікарні, аби відновитися та трохи відпочити. Та жінка вже вдома і вона встигла показати, як виглядає її новонароджене малятко.

Клер Голт показала новонародженого сина (фото: instagram.com/claireholt)

Жінка виклала домашні фото, де тримає на руках Форда та велику склянку кави, а поруч із нею на маленького милується старший брат, який припав до зіркової матусі. Саме на цьому кадрі видно маленьке обличчя новонародженої дитини.

Помітно, що Клер втомлена, проте дуже щаслива. Але про четверту дитину вона вже не думає і чесно в цьому зізналась.

"Привіт, дякую за всю любов! Можливо, найважча вагітність і пологи означають найлегший післяпологовий період, тому що ми почуваємося дуже добре. Ще мало сну і маргарити, але ці дні настануть. Точно не буде 4 дітей!", - написала акторка під публікацією.

Тож поки незрозуміло, на кого схожий Форд, проте він однозначно дуже мила дитина і цікаво те, що майже на всіх фото він солодко спить. Хоча це не дивно, адже всі малюки у перші тижні багато часу проводять у стані сну.

Клер Голт показала новонародженого сина (фото: instagram.com/claireholt)