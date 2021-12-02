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Донимают коллекторы по поводу чужого долга? Эти советы помогут от них избавиться

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Четверг 02 декабря 2021 18:51
Донимают коллекторы по поводу чужого долга? Эти советы помогут от них избавиться Фото: Как раз и навсегда избавиться от звонков коллекторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине еще весной начали работать правила этики поведения для финансовых учреждений и коллекторов. Были установлены четкие правила их деятельности.

Однако от украинцев жалобы на хамское поведение и вымогательство продолжают поступать.

В Нацбанке Украины рассказали, как справиться со звонками коллекторов по поводу чужих задолженностей и как реагировать на хамство.

На что коллекторы имеют право

Обращаться по воду задолженности коллекторы могут только к тому человеку, который оформил кредит или его законному представителю.

В некоторых случаях они могут обращаться к наследникам должника или к его поручителям.

К кому коллекторы не имеют права обращаться

Коллекторы не имеют права тревожить членов семьи должника, соседей или коллег по работе. Они не могут обзванивать друзей и знакомых, которые не имеют никакого отношения к кредиту.

Что делать, если вас донимают коллекторы

Во время общения с коллектором запретите в будущем ему вас беспокоить. Объясните, что не имеете отношения к кредиту и вы свое согласие на взаимодействие не давали.

Если звонки и сообщения приходят от робота, то заблокируйте их с помощью функций телефона.

Узнайте название учреждения и напишите им требование с запретом вас тревожить.

Если звонки и сообщения не прекращаются, то зафиксируйте случаи правонарушения. Запишите разговор по телефону, сделайте скрины сообщений и так далее.

Предоставьте эти доказательства в Национальный банк Украины вместе с жалобой на финансовую или коллекторскую компанию.

Согласно закону Украины №1349-IX от 19 марта 2021 года, Национальный банк имеет право применить к нарушителю наказание – от штрафа до исключения учреждения из реестра.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно сменить мобильного оператора с сохранением номера.

А также рассказывали о том, что украинцев стали атаковать после покупок новых Sim-карт коллекторы.

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