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Сменить мобильного оператора с сохранением номера теперь можно быстрее и проще: пошаговая инструкция

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Среда 01 декабря 2021 19:31
Сменить мобильного оператора с сохранением номера теперь можно быстрее и проще: пошаговая инструкция Как сменить мобильного оператора в Украине (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине с 1 декабря упрощаются условия смены мобильного оператора с сохранением номера телефона. В частности, этот процесс теперь сможет занимать лишь один день, а для подачи заявки понадобится лишь указать имя и фамилию.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

Так, услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. В частности, за это время операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителям отказали.

Также важно, что каждый год мобильных операторов оставляют более 7 млн пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой.

Отмечается, что это значительно облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но сменить мобильного оператора:

  • Номер перенесут за 1 день, а не за 3-4;
  • Абонент должен обратиться к одному новому оператору, а не к двум, как было раньше;
  • Пользователи без контракта смогут оставить свой номер во время смены оператора по упрощенному порядку.

Кроме того, ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и улучшит качество услуг.

Ранее мы сообщали о самые выгодные тарифы мобильных операторов.

Также мы писали, что украинцев после покупки SIM-карты терроризируют коллекторы.

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