Украинцев после покупки SIM-карты терроризируют коллекторы: в чем причина и как защититься

Украинцы начинают получать звонки от коллекторов после покупки новой SIM-карты для мобильного телефона. На новый номер начинают звонить люди, которые разыскивают предыдущего владельца.

Почему такое происходит и как защитить себя от таких коллекторов, рассказали в материале UBR.ua.

Почему на новую мобильную карту начинают звонить

У большинства мобильных операторов удаленный номер сохраняется в информационных системах не менее одного года. Сначала действует период, когда карту еще предыдущий владелец может восстановить – от 30 до 90 дней. Потом такая карта блокируется. А потом карта перевыпускается и снова поступает в продажу с другим тарифным пакетом, как новая.

Подобная система используется давно, и она не запрещена законом. Иногда карту могут перевыпустить и быстрее – через 3 или 6 месяцев. Вместе с новой SIM-картой новый владелец получает и ворох проблем предыдущего владельца – например, звонки от коллекторов с требованием вернуть долг.

Как защититься от таких коллекторов

Доказать коллекторам, что у номера сменился владелец бывает очень сложно. Они атакуют звонками, заказывают автодозвоны, заваливают сообщениями. Можно заблокировать номера телефонов коллекторов, но увы – этот способ не сильно помогает, так как они постоянно меняют номера.

Также можно в качестве доказательства смены владельца номера предоставить информацию о дате активации номера.

Если не помогают никакие варианты, то нужно обращаться в НБУ и полицию, писать жалобы и заявления.

Номер без истории

А вот купить номер без "шлейфа прошлого" гарантировано невозможно. Номерной фонд у операторов ограничен и все SIM-карты рано или поздно перевыпускают вторично. На законодательном уровне это не запрещено. Проверить, чем занимался предыдущий владелец карты, операторы не имеют возможности.

Стоит отметить, что такая SIM-карта может дать доступ к социальным сетям или банкингу, к которому она была привязана.