Дошкуляють колектори з приводу чужого боргу? Ці поради допоможуть від них позбутися

Однак від українців скарги на хамську поведінку і вимагання продовжують надходити.

В Україні ще навесні почали працювати правила етики поведінки для фінансових установ і колекторів. Були встановлені чіткі правила їх діяльності.

В Нацбанку України розповіли, як впоратися з дзвінками колекторів з приводу чужих заборгованостей і як реагувати на хамство.

На що колектори мають право

Звертатися по воду заборгованості колектори можуть тільки до тієї людини, який оформив кредит або його законному представнику.

У деяких випадках вони можуть звертатися до спадкоємців боржника або до його поручителів.

До кого колектори не мають права звертатися

Колектори не мають права турбувати членів сім'ї боржника, сусідів або колег по роботі. Вони не можуть обдзвонювати друзів і знайомих, які не мають ніякого відношення до кредиту.

Що робити, якщо вас дошкуляють колектори

Під час спілкування з колектором забороніть в майбутньому йому вас турбувати. Поясніть, що не маєте відношення до кредиту і ви свою згоду на взаємодію не давали.

Якщо дзвінки та повідомлення приходять від робота, то заблокуйте їх за допомогою функцій телефону.

Дізнайтеся назву установи та напишіть їм вимогу із забороною вас турбувати.

Якщо дзвінки та повідомлення не припиняються, то зафіксуйте випадки правопорушення. Запишіть розмову телефоном, зробіть скріни повідомлень і так далі.

Надайте ці докази до Національного банку України разом зі скаргою на фінансову або колекторську компанію.

Відповідно до закону України №1349-IX від 19 березня 2021 року, Національний банк має право застосувати до порушника покарання – від штрафу до виключення установи з реєстру.