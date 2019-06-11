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В донецкой школе боевики учат детей собирать автоматы (фото)

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 16:32
В донецкой школе боевики учат детей собирать автоматы (фото)
В Донецке боевики учат собирать автоматы школьников (фото: коллаж РБК-Украина)

Окупанты принесли в донецкую школу оружие

В Донецке боевики пришли в школу, чтобы показать детям, как нужно собирать оружие. Об этом написал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Известно, что данное мероприятие прошло в спортзале донецкой школы №48. Детям показали более 30 экспонатов, среди которых были тубусы от гранатометов и огнеметов, винтовки, автоматы, пулеметы, а также противогазы и бронежилеты.

В донецкой школе боевики учат детей собирать автоматы (фото)В донецкой школе боевики учат детей собирать автоматы (фото)

В Донецке боевики учат собирать автоматы школьников (фото: twitter.com/666_mancer)

Школьники держали в руках оружие и примеряли бронежилеты.

В донецкой школе боевики учат детей собирать автоматы (фото)В донецкой школе боевики учат детей собирать автоматы (фото)

В Донецке боевики учат собирать автоматы школьников (фото: twitter.com/666_mancer)

Напомним, что тяжелораненый воин ВСУ Александр Беспалый женился прямо в палате в Днепре, несмотря на то, что он находился в реанимации более 15 дней. Пуля, прошила глаз и остановилась у затылочной кости.

Ранее сообщалось о том, что двое украинских воинов героически погибли на Донбассе. Младший сержант, водитель-электрик минометной батареи Эдуард Лазарев умер из-за прямого попадания боевиков в грузовик ГАЗ-66, который вез продукты питания. Владислав Бережной скончался от пули вражеского снайпера.

Мы также писали о том, что в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов. При этом самый младший из украинских военных не дожил два месяца до своего 25-летия. Война забрала жизни шестерых бойцов в Донецкой области и троих в Луганской области.

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