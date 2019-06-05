Вечная память: двое украинских воинов героически погибли на Донбассе

Военные ВСУ гибнут на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Оккупанты забрали жизнь у двух украинских бойцов

Военные ВСУ гибнут на Донбассе, защищая Украину. Так, вчера, 4 июня, погиб младший сержант, водитель-электрик минометной батареи Эдуард Лазарев. Смерть наступила в результате прямого попадания из противотанкового ракетного комплекса в грузовик ГАЗ-66, который вез в это время продукты питания.

Обстрел произошел в 17:30 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области. Эдуард Лазарев, 1970 года рождения, жил в городе Броды Львовской области. Он сражался с оккупантами в составе 17-й отдельной танковой бригады.

Кроме того, сегодня, 5 июня, пуля вражеского снайпера оборвала жизнь герою и защитнику Украины - Владислава Бережного Украинский боец родился 11 июня 1996 года в городе Сватово Луганской области.

Военные ВСУ продолжают гибнуть на Донбассе (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В начальной школе Влад любил читать книги об истории древнего Египта, был лучшим читателем районной детской библиотеки, хорошо декламировал стихи и пел.

В школьные годы Владислав был веселым, общительным, доброжелательным, ответственным, с удовольствием принимал участие в различных школьных и внешкольных мероприятиях.

В 2014 году, сразу после школы, добровольно ушел в ряды ВСУ, потому что не смог стоять в стороне опасности, постигшей Украину. Владислав - настоящий патриот. На своей странице в Facebook он написал: "Душа богу!!! Жизнь Украине!!! Честь себе!!!".

У погибшего остались родители, жена и маленький сын Даниил.

Напомним, что трагически погиб заместитель командира "Азова" Игорь Прозапас с позывным "Кихот".

Ранее сообщалось, что в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов.