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У донецькій школі бойовики вчать дітей збирати автомати (фото)

STYLERЖиття    11.06.2019 - 16:32
У донецькій школі бойовики вчать дітей збирати автомати (фото)
У Донецьку бойовики навчають збирати автомати школярів (фото: колаж РБК-Україна)

Окупанты принесли в донецьку школу зброю

У Донецьку бойовики прийшли в школу, щоб показати дітям, як потрібно збирати зброю. Про це написав блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

Відомо, що даний захід пройшов у спортзалі донецької школи №48. Дітям показали понад 30 експонатів, серед яких були тубуси від гранатометів і вогнеметів, гвинтівки, автомати, кулемети, а також протигази і бронежилети.

У донецькій школі бойовики вчать дітей збирати автомати (фото)У донецькій школі бойовики вчать дітей збирати автомати (фото)

Донецьку бойовики навчають збирати автомати школярів (фото: twitter.com/666_mancer)

Школярі тримали в руках зброю і приміряли бронежилети.

У донецькій школі бойовики вчать дітей збирати автомати (фото)У донецькій школі бойовики вчать дітей збирати автомати (фото)

Донецьку бойовики навчають збирати автомати школярів (фото: twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що тяжко поранений воїн ВСУ Олександр Безпалий одружився прямо в палаті в Дніпрі, незважаючи на те, що він перебував у реанімації більш 15 днів. Куля, прошила око і зупинилася біля потиличної кістки.

Раніше повідомлялося про те, що двоє українських воїнів героїчно загинули на Донбасі. Молодший сержант, водій-електрик мінометної батареї Едуард Лазарєв помер через пряме попадання бойовиків у вантажівку ГАЗ-66, яка везла продукти харчування. Бережний Владислав помер від кулі ворожого снайпера.

Ми також писали про те, що в травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів. При цьому наймолодший українських військових не дожив два місяці до свого 25-річчя. Війна забрала життя шістьох бійців в Донецькій області і трьох у Луганській області.

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