У донецькій школі бойовики вчать дітей збирати автомати (фото)

У Донецьку бойовики навчають збирати автомати школярів (фото: колаж РБК-Україна)

Окупанты принесли в донецьку школу зброю

У Донецьку бойовики прийшли в школу, щоб показати дітям, як потрібно збирати зброю. Про це написав блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

Відомо, що даний захід пройшов у спортзалі донецької школи №48. Дітям показали понад 30 експонатів, серед яких були тубуси від гранатометів і вогнеметів, гвинтівки, автомати, кулемети, а також протигази і бронежилети.

Донецьку бойовики навчають збирати автомати школярів (фото: twitter.com/666_mancer)

Школярі тримали в руках зброю і приміряли бронежилети.

Донецьку бойовики навчають збирати автомати школярів (фото: twitter.com/666_mancer)

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