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Свадьба в реанимации: тяжелораненый воин ВСУ женился прямо в палате (фото)

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 22:56
Свадьба в реанимации: тяжелораненый воин ВСУ женился прямо в палате (фото)
Военный ВСУ женился в реанимационной палате (фото: коллаж РБК-Украина)

После комы раненый боец ВСУ сразу же женился

Военный ВСУ женился прямо в реанимационной палате больницы имени Мечникова в Днепре. Жена Александра Беспалого находится на пятом месяце беременности. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Александр Беспалов находится в реанимации более 15 дней. При этом одиннадцать дней он был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости.

Свадьба в реанимации: тяжелораненый воин ВСУ женился прямо в палате (фото)

Военный ВСУ женился в реанимационной палате (фото: Facebook/Юрий Скребец)

Боец перенес тяжелую операцию. От него отключили аппарат искусственной вентиляции легких, и он смог самостоятельно дышать. Он шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня: "Пора жениться".

Свадьба в реанимации: тяжелораненый воин ВСУ женился прямо в палате (фото)Свадьба в реанимации: тяжелораненый воин ВСУ женился прямо в палате (фото)

Военный ВСУ женился в реанимационной палате (фото: Facebook/Сергей Рыженко)

Пользователи сети также прокомментировали свадьбу молодых.

  • Долгих лет жизни и любви друг к другу, поздравляю вас с бракосочетанием;
  • Выздоравливай парень. Удачи Вам!
  • Низкий Вам поклон, доктор! Счастья и любви на долгие лета!
  • Кланяюсь вам и вашим коллегам за невероятно человеческий труд!

Свадьба в реанимации: тяжелораненый воин ВСУ женился прямо в палате (фото)

Скриншот с Facebook

Напомним, что двое украинских воинов героически погибли на Донбассе. Погиб Эдуард Лазарев, 1970 года рождения и Владислав Бережной, 1996 года рождения. У Владислава осталась жена с маленьким сыном.

Ранее сообщалось о том, что трагически погиб заместитель командира "Азова" Игорь Прозапас с позывным "Кихот".

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