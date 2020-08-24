ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Над Донецком запустили огромный флаг Украины (видео)

Понедельник 24 августа 2020 11:22
Над Донецком запустили огромный флаг Украины (видео)
Над Донецком запустили национальный флаг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бахмутские активисты запустили в небо огромный флаг Украины

Активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо над Донецком огромный флаг Украины. Таким образом они поздравили всех патриотов Донбасса с Днем флага и Днем Независимости Украины. Видео запуска флага появилось на странице Вільне радіо в Facebook.

"Люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью Украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью", — сказали они.

В небо запустили 50 шаров синего и желтого цвета, к которым прикрепили полотнище Государственного флага и листовки с поздравлениями.

Над Донецком запустили флаг Украины

Напомним, что 23 августа в Донецкой и Луганской областях отметили День Государственного Флага. Так, в Новопсковской ОТГ развернули 20-метровый флаг Украины. Об этом сообщала пресс-служба ЛОГА.

В Краматорске на площади Мира в небо запустили большой флаг Украины. Сине-желтый флаг размерами 20х6 метров подняли с помощью воздушных шариков в сопровождении военного оркестра. Флаг полетел в сторону Дружковки. Флаг изготовила известный волонтер Ангелина Шостак.

Читайте также, День Независимости Украины 2020, поздравления в стихах, открытках и видео.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донецкфлаг
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь