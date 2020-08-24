Над Донецком запустили огромный флаг Украины (видео)

Над Донецком запустили национальный флаг (коллаж РБК-Украина)

Бахмутские активисты запустили в небо огромный флаг Украины

Активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо над Донецком огромный флаг Украины. Таким образом они поздравили всех патриотов Донбасса с Днем флага и Днем Независимости Украины. Видео запуска флага появилось на странице Вільне радіо в Facebook.

"Люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью Украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью", — сказали они.

В небо запустили 50 шаров синего и желтого цвета, к которым прикрепили полотнище Государственного флага и листовки с поздравлениями.

Над Донецком запустили флаг Украины

Напомним, что 23 августа в Донецкой и Луганской областях отметили День Государственного Флага. Так, в Новопсковской ОТГ развернули 20-метровый флаг Украины. Об этом сообщала пресс-служба ЛОГА.

В Краматорске на площади Мира в небо запустили большой флаг Украины. Сине-желтый флаг размерами 20х6 метров подняли с помощью воздушных шариков в сопровождении военного оркестра. Флаг полетел в сторону Дружковки. Флаг изготовила известный волонтер Ангелина Шостак.

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