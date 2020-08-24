Над Донецьком запустили величезний прапор України (відео)

Над Донецьком запустили національний прапор (колаж РБК-Україна)

Бахмутские активісти запустили в небо величезний прапор України

Активісти та волонтери Бахмута запустили в небо над Донецьком величезний прапор України. Таким чином вони привітали всіх патріотів Донбасу з Днем прапора та Днем Незалежності України. Відео запуску прапора з'явилося на сторінці Вільне радіо в Facebook.

"Люди, що проживають на тимчасово окупованих територіях, повинні знати, що вони є невід'ємною частиною Української держави, і ми завжди чекаємо їх повернення у велику українську родину", — сказали вони.

В небо запустили 50 кульок синього і жовтого кольору, до яких прикріпили полотнище Державного прапора й листівки з привітаннями.

Над Донецьком запустили прапор України

Нагадаємо, що 23 серпня в Донецькій і Луганській областях відзначили День Державного Прапора. Так, у Новопсковської ВІДГ розгорнули 20-метровий прапор України. Про це повідомляла прес-служба ЛОДА.

У Краматорську на площі Миру в небо запустили великий прапор України. Синьо-жовтий прапор розмірами 20х6 метрів підняли за допомогою повітряних кульок у супроводі військового оркестру. Прапор полетів у бік Дружківки. Прапор виготовила відомий волонтер Ангеліна Шостак.

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