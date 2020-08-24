День Независимости Украины 2020: поздравления в стихах, открытках и видео

День Независимости Украины отмечают 24 августа (фото: РБК-Укриана)

В День Независимости Украины можно поздравит своих близких стихами или открытками

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. В этом году это уже 29 годовщина, когда в 1991 году Украины получила независимость благодаря распаду Советского Союза.

В этот замечательный день, вы можете поздравить своих родных и близких с помощью стихов, открыток и видеопоздравлений, которые подготовил Styler.

Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древнії кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

Ти у думах співця-кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

Мамо, матусенько, я закохався!

Вона молода – їй вже 29.

Серцем я з нею навік поєднався,

Для мене тепер найсвятіша вона.

Мила й ласкава, усміхнена й щира.

Лиш приголубить, лишень обійме,

Лиш доторкнеться так ніжно вустами -

Серце заб’ється, душа розквіте.

Мамо, вона найгарніша у світі,

Мамо, такі як вона – на мільйон.

За неї віддам я і тіло, і душу.

Так сотні сердець звучать в унісон.

Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?

Її зустрічала, повір, ти не раз.

Вона – Україна, вона – українка,

Вона – найцінніше, що є у всіх нас!

***

Молодая наша страна,

Но много невзгод знала она,

Сегодня празднуем ее День Рожденья,

Сегодня гуляем в каждом селении,

Желтая рожь под синим небом,

Бескрайние степи, у нас пахнет хлебом,

Славим тебя, Украина родная,

Песни тебе поем соловьями,

Чтоб процветала ты день ото дня,

Любим тебя, дорогая земля!

Поздравления с Днем независимости в открытках

Поздравления с Днем независимости Украины (открытки из соцсетей)

Поздравления с Днем независимости в видео

Поздравления с Днем независимости Украины (видео: YouTube)

Напомним, климатологи сделали обзор погоды на День независимости Украины за 29 лет.

Ранее власти обнародовали карту перекрытия центра Киева на День независимости.