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Под Донецком две собаки выбежали на улицу и загрызли мужчину: хозяин разводит руками

Новина українською → Донецк, Вторник 11 мая 2021 16:38
Под Донецком две собаки выбежали на улицу и загрызли мужчину: хозяин разводит руками Коллаж РБК-Украина: собаки загрызли 34-летнего мужчину
Автор: Роман Мирончук

В Мирнограде Донецкой области две собаки породы кане-корсо загрызли 34-летнего мужчину. Он скончался на месте. Другой мужчина 37 лет выжил, но получил травмы. Животные принадлежат 54-летнему местному жителю.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Владелец собак рассказал, что животные охраняют его дом. На ночь их оставляют во дворе домовладения не привязанными, но у них нет свободного выхода на улицу.

Кроме того, двор огражден высоким забором. Хозяин собак не знает, как его питомцы оказались на улице.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 "Убийство по неосторожности" Уголовного кодекса Украины.

Собаки сейчас находятся в вольере под наблюдением ветеринара.

Напомним, в Киеве на Оболони стаффордширский терьер загрыз маленькую собачку. Местные жители жалуются, что мужчина специально натравливает своего пса на маленьких собак. Из-за чего уже погибло трое животных.

Ранее в Броварах Киевской области американский стаффордширский терьер напал на семилетнего мальчика на территории спортивной площадки. Собака разорвала ребенку мочку уха.

По словам свидетелей инцидента, женщина не могла самостоятельно надеть животному намордник и поводок, и просила у них помощи. Ребенку вызвали скорую помощь и его госпитализировали.

Родители мальчика, говорят, что ребенок сильно испугался, поэтому ему нужна будет помощь детского психолога.

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