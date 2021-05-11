Под Донецком две собаки выбежали на улицу и загрызли мужчину: хозяин разводит руками
В Мирнограде Донецкой области две собаки породы кане-корсо загрызли 34-летнего мужчину. Он скончался на месте. Другой мужчина 37 лет выжил, но получил травмы. Животные принадлежат 54-летнему местному жителю.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Владелец собак рассказал, что животные охраняют его дом. На ночь их оставляют во дворе домовладения не привязанными, но у них нет свободного выхода на улицу.
Кроме того, двор огражден высоким забором. Хозяин собак не знает, как его питомцы оказались на улице.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 "Убийство по неосторожности" Уголовного кодекса Украины.
Собаки сейчас находятся в вольере под наблюдением ветеринара.
Напомним, в Киеве на Оболони стаффордширский терьер загрыз маленькую собачку. Местные жители жалуются, что мужчина специально натравливает своего пса на маленьких собак. Из-за чего уже погибло трое животных.
Ранее в Броварах Киевской области американский стаффордширский терьер напал на семилетнего мальчика на территории спортивной площадки. Собака разорвала ребенку мочку уха.
По словам свидетелей инцидента, женщина не могла самостоятельно надеть животному намордник и поводок, и просила у них помощи. Ребенку вызвали скорую помощь и его госпитализировали.
Родители мальчика, говорят, что ребенок сильно испугался, поэтому ему нужна будет помощь детского психолога.