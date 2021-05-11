Під Донецьком два собаки вибігли на вулицю і загризли чоловіка: господар розводить руками

У Мирнограді Донецькій області два собаки породи кане-корсо загризли 34-річного чоловіка. Він помер на місці. Інший чоловік 37 років вижив, але отримав травми. Тварини належать 54-річному місцевому жителю.

Про це повідомляє поліція Донецької області .

Власник собак розповів, що тварини охороняють його будинок. На ніч їх залишають у дворі домоволодіння не прив'язаними, але у них немає вільного виходу на вулицю.

Крім того, двір огороджений високим парканом. Господар собак не знає, як його вихованці опинилися на вулиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 119 "вбивство з необережності" Кримінального кодексу України.

Собаки зараз перебувають у вольєрі під наглядом ветеринара.