В Киеве стафф загрыз маленькую собаку: хозяин специально натравливает пса

В Киеве стаффордширский терьер насмерть загрыз маленькую собаку. Инцидент произошел на Оболони. При этом жители города говорят, что мужчина специально натравливает своего питомца на маленьких собак. Уже погибло трое животных.

"На Оболони хозяин стаффордширского терьера натравливает своего пса на маленьких собак. Уже три собачки мертвы. Сегодня на глазах у подружки он убил еще одну. Мужику все пофиг, еще и угрожает. Полиция по сути ничего сделать не может. Как быть? Киев, ул. Героев Сталинграда - Маршала Малиновского", - говорится в сообщении.

Позже на канале сообщили, что полиция задержала мужчину, который натравливает своего пса на других собак.

"Оказалось, что он ранее судим и постоянно кошмарит своих соседей - то нагонит "блях" и займет сразу 3-4 места, то устраивает поджоги. Ранее на него управы не было. Посмотрим, что сейчас сделают правоохранители", - написали на канале.

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.