В Донецк - только на танках: Сенцов сделал решительное заявление

Олег Сенцов высказался о своем возможном визите на Донбасс
Олег Сенцов рассказал, при каких условиях он сможет поехать на оккупированный российскими боевиками Донбасс.
Так, во время совместной пресс-конференции Сенцова и Кольченко, которая проходит 10 сентября в Киеве, журналист одного из изданий напомнил, что Надежда Савченко после того, как ее вызволили из плена, через некоторое время поехала на Донбасс и якобы помогала освобождать наших военных, которые находились в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР".
"Вы на каких условиях готовы принять участие в подобной операции? И готовы ли?" - спросил журналист Олега Сенцова.
"Как и в Крым. Только на танках!" - лаконично ответил режиссер.
Слова Сенцова вызвали аплодисменты в зале.
Олег Сенцев и Александр Кольченко дают совместную пресс-конференцию
Отметим, что в самом начале пресс-конференции Сенцов поблагодарил всех за то, что украинские политзаключенные сейчас находятся на свободе. При этом режиссер добавил, что кроме наших пленных, в российских тюрьмах есть и "наши братья" - россияне, которые борются за свободу.
Также он сказал, что будет жить в Киеве и собирается заниматься замечательными делами: снимать кино и жить.
"Я буду жить в Киеве. Мама приехала в Киев, мама пока останется, сын с бывшей супругой пока поедут в Крым", - сказал Сенцов.
Напомним, Сенцов и Кольченко вернулись в Украину в рамках большого обмена пленными 7 сентября.