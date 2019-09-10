В Донецк - только на танках: Сенцов сделал решительное заявление

Олег Сенцов рассказал, при каких условиях он сможет поехать на оккупированный российскими боевиками Донбасс.

Так, во время совместной пресс-конференции Сенцова и Кольченко, которая проходит 10 сентября в Киеве, журналист одного из изданий напомнил, что Надежда Савченко после того, как ее вызволили из плена, через некоторое время поехала на Донбасс и якобы помогала освобождать наших военных, которые находились в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР".

"Вы на каких условиях готовы принять участие в подобной операции? И готовы ли?" - спросил журналист Олега Сенцова.

"Как и в Крым. Только на танках!" - лаконично ответил режиссер.

Слова Сенцова вызвали аплодисменты в зале.

Олег Сенцев и Александр Кольченко дают совместную пресс-конференцию

Отметим, что в самом начале пресс-конференции Сенцов поблагодарил всех за то, что украинские политзаключенные сейчас находятся на свободе. При этом режиссер добавил, что кроме наших пленных, в российских тюрьмах есть и "наши братья" - россияне, которые борются за свободу.

Также он сказал, что будет жить в Киеве и собирается заниматься замечательными делами: снимать кино и жить.

"Я буду жить в Киеве. Мама приехала в Киев, мама пока останется, сын с бывшей супругой пока поедут в Крым", - сказал Сенцов.

Напомним, Сенцов и Кольченко вернулись в Украину в рамках большого обмена пленными 7 сентября.