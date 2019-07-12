На Донбассе трагически погиб еще один боец ВСУ: все подробности

Военный ВСУ погиб на в зоне проведения Операции Объединенных сил от выстрела снайпера боевиков. Владимиру Салитре было всего 29 лет. Он родом из села Волица Львовской области. Об этом говорится в сообщении Жовкивской районной государственной администрации в Facebook.

Защитник Украины проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

Военный ВСУ погиб на Донбассе от пули снайпера (фото: facebook.com/Жовківська районна державна адміністрація)

"Выражаем соболезнования близким и родным Героя. Не забудем о его подвиге и мужестве. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали ужасную трагедию.

Мои соболезнования родным и близким;

Вечная и светлая память тебе сыну Украины и Вечная слава героям нашим. Прости, мы никогда не забудем тебя. Соболезнования семье. Слава Украине!

Скриншот с Facebook

Вечная и светлая память Герою Украины! Соболезнования родным и близким. Очень трудно, когда не становится в живых таких молодых ребят, которые защищают нас от врага на войне;

Господи, дай силы родным и близким пережить такое горе;

Светлая память. Соболезнования родным.

Скриншот с Facebook

Напомним, что украинский военный, который имеет награду ордена "Народный герой", Виталий Борщ погиб. У защитника Украины осталась жена и двое сыновей.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе погиб 42-летний герой-доброволец из батальона "Айдар". Владислава Локтионова убила вражеская мина, которая попала в блиндаж украинских бойцов.