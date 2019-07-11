Народный герой: погиб известный ветеран АТО (фото)

Погиб ветеран АТО (Коллаж РБК-Украина)

У погибшего военного осталась жена и двое детей

Украинский военный, которого наградили орденом "Народный герой", Виталий Борщ погиб. Об этом сообщил друг ветерана АТО Иван Коломацкий на своей странице в Facebook.

Подробности гибели военного 92-ой бригады ВСУ Виталия Борща не сообщаются. Известно, что у него осталась жена и двое сыновей. Также сообщается, что он участвовал в разгроме ЧВК "Вагнер" на Донбассе.

"Умер мой брат, лучший танкист которого я когда-либо встречал. Он был не просто братом, он часть меня, часть моей бурной жизни начиная с августа 2014-го. Патриот, волонтер, воин, комик, душа любой компании, народный герой Украины, все это Виталий Борщ, Виталий Борщ. Я любил и люблю тебя Брат", - написал Коломацкий.

Виталий Борщ (facebook.com/Іван Коломацький)

В соцсетях пишут, что у погибшего остались жена с двумя сыновьями и публикуют номер банковского счета для тех, кто хочет помочь семье героя.

"Ушел еще молодой, весельчак и балагур, во истину Народный Герой! Скорбим и наближаем перемогу! Осталась жена с двумя пацанами, своих не бросаем! Приват 4149 6293 9357 8653 Iрина Борщ", - добавил еще один друг Виталия Борща, Dimjim Beard.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб герой-доброволец, который провел почти два года в плену.

А также рассказывали о том, что в Харьковской области скончался боец АТО, который пошел добровольцем в первые дни войны на Донбассе.