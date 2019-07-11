ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Народный герой: погиб известный ветеран АТО (фото)

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 10:27
Народный герой: погиб известный ветеран АТО (фото)
Погиб ветеран АТО (Коллаж РБК-Украина)

У погибшего военного осталась жена и двое детей

Украинский военный, которого наградили орденом "Народный герой", Виталий Борщ погиб. Об этом сообщил друг ветерана АТО Иван Коломацкий на своей странице в Facebook.

Подробности гибели военного 92-ой бригады ВСУ Виталия Борща не сообщаются. Известно, что у него осталась жена и двое сыновей. Также сообщается, что он участвовал в разгроме ЧВК "Вагнер" на Донбассе.

"Умер мой брат, лучший танкист которого я когда-либо встречал. Он был не просто братом, он часть меня, часть моей бурной жизни начиная с августа 2014-го. Патриот, волонтер, воин, комик, душа любой компании, народный герой Украины, все это Виталий Борщ, Виталий Борщ. Я любил и люблю тебя Брат", - написал Коломацкий.

Народный герой: погиб известный ветеран АТО (фото)

Виталий Борщ (facebook.com/Іван Коломацький)

В соцсетях пишут, что у погибшего остались жена с двумя сыновьями и публикуют номер банковского счета для тех, кто хочет помочь семье героя.

"Ушел еще молодой, весельчак и балагур, во истину Народный Герой! Скорбим и наближаем перемогу! Осталась жена с двумя пацанами, своих не бросаем! Приват 4149 6293 9357 8653 Iрина Борщ", - добавил еще один друг Виталия Борща, Dimjim Beard.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб герой-доброволец, который провел почти два года в плену.  

А также рассказывали о том, что в Харьковской области скончался боец АТО, который пошел добровольцем в первые дни войны на Донбассе.  

Парад, так парад! Ветераны АТО проведут военный марш в Киеве вместо отмененного (видео) Под Киевом в ДТП сгорели военные: детали жуткой аварии (видео)
Новости Украины Новости АТОпогибли
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь