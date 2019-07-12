На Донбасі трагічно загинув ще один боєць ВСУ: усі подробиці

Бойовики забрали життя захисника України
Військовий ВСУ загинув на в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від пострілу снайпера бойовиків. Володимиру Салітрі було всього 29 років. Він родом з села Волиця Львівської області. Про це йдеться в повідомленні Жовківської районної державної адміністрації в Facebook.
Захисник України проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
Військовий ВСУ загинув на Донбасі від кулі снайпера (фото: facebook.com/Жовківська районна державна адміністрація)
"Висловлюємо співчуття близьким та рідним Героя. Не забудемо про його подвиг і мужність. Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі також прокоментували жахливу трагедію.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що український військовий, який має нагороду порядку "Народний герой", Віталій Борщ загинув. У захисника України залишилася дружина і двоє синів.
Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі загинув 42-річний герой-доброволець з батальйону "Айдар". Владислава Локтіонова вбила ворожа міна, яка потрапила в бліндаж українських бійців.