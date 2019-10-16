На Донбасі загинула молода жінка-солдат з елітного підрозділу ЗСУ (відео)

Солдат ЗСУ Ярослава Никоненко загинула на Донбасі (колаж: РБК-Україна)

Воїн ЗСУ загинула від кулі снайпера на Донбасі

На Донбасі в зоні проведення ООС 15 жовтня загинуло двоє українських військових, ще п'ятеро отримали поранення. Серед загиблих від ворожої кулі снайпера 36-річна Ярослава Сергіївна Никоненко. Про це повідомили в її підрозділі.

Ярослава була солдатом 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, елітного підрозділу, який підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України.

Солдат ЗСУ Ярослава Никоненко загинула на Донбасі (скрін: facebook.com/101obro)

Ярослава народилася 25 серпня 1983 року в Миргороді Полтавської області.

Батько української жінки-воїна Сергій Никоненко служив в "Айдарі" і загинув на війні в 18 січня 2015 го в результаті обстрілу села Трьохізбенка на Луганщині.

З початку війни Ярослава Никоненко займалася волонтерством, а згодом пішла служити в ЗСУ.

Журналістка Яніна Соколова на своїй Facebook-сторінці написала, що у Ярослави залишилася 13-річна дочка. Також Соколова вказала реквізити, за якими можна допомогти родині загиблої української героїні.

5168 7427 1943 9899 - номер карти Богдани Никоненко, сестри Ярослави.

Солдат ЗСУ Ярослава Никоненко загинула на Донбасі (скрін: facebook.com/yanina.sokolova)

Найманці протягом останньої доби десять разів із забороненої зброї порушували режим припинення вогню.

Солдат ЗСУ Ярослава Никоненко загинула на Донбасі (відео: YouTube/ТСН)