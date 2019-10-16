На Донбассе за сутки двое погибших и пять раненых

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего боевики совершили 26 обстрелов

В течение прошлых суток, 15 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего два военнослужащие Объединенных сил погибли, четыре – получили ранения, а еще один военный – боевое травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, работали вражеские снайперы.

Так, обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Опросного, Павлополя, Новотроицкого, Пищевика, Лебединского, Новолуганського, Луганского, Золотого.

"За минувшие сутки, вследствие обстрелов, два военнослужащие Объединенных сил погибли, четыре – получили ранения, а еще один военный – боевое травмирования", - говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня - неподалеку Лебединского и Водяного. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Напомним, 14 октября, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранения получил один украинский военный.