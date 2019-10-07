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На Донбассе погиб воин бригады Рыцарей зимнего похода: фото героя

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Военный ВСУ попал под вражеский обстрел на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в воскресенье, 6 октября, погиб украинский военный из 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода. О смерти украинского героя от вражеской пули сообщил в Twitter пользователь под ником aphareus.

Военный ВСУ 41-летний солдат Иван Викторович Дейкун скончался от вражеских пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета в Красногоровке Донецкой области. Герой погиб на месте от болевого шока и значительной кровопотери.

Военный ВСУ Иван Дейкун погиб на Донбассе (фото: facebook.com)

Судя по информации, опубликованной в сети, 41-летний Иван Дейкун был уроженцем Южноукраинска Николаевской области, но на странице Facebook старшего солдата, наводчика 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр указано, что он жил в Кропивницком.

Военный ВСУ Иван Дейкун погиб на Донбассе (фото: twitter.com/aphareus)

Пользователи в комментариях называют погибшего "Батей" и "Знахарем" и высказывают скорбь о гибели украинского воина.

  • Герои не умирают, вечная тебе память, "Батя"!
  • Ваня, вечная тебе память! Героям Слава! 59 бригада.
  • Ваня, вечная тебе память и земля пухом.
  • Вечная память, Знахарь.

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