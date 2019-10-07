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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Новости » Происшествия    07.10.2019 - 07:31
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 25 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 октября, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный со склада операции Объединенных сил, еще один получил ранения. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

"Кроме того, нарушая Минские соглашения противник умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - добавили в ООС.

Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевка, Богдановка, Новогнатовки, Водяного, Березового, Пищевика, Новомихайловки, Новолуганського, Попасной, Золотого-4, Луганского, Золотого, Зайцевого, Луганского и Новолуганского.

От начала понедельника, 7 октября, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Травневого.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны.

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